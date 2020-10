È un nuovo record quello toccato ieri dalla pandemia di Coronavirus in Italia: un positivo ogni 7 tamponi. Nel concreto, vuol dire che i nuovi casi sono passati dai 26.800 di due giorni fa a 31.084 ieri. Aumentano ancora le terapie intensive, dove ci sono 1.746 persone ricoverate (+95 nelle ultime 24 ore). Crescono i ricoveri ordinari, 1.030 in più (ieri erano 983), e sono ora 16.994. Il dato più preoccupate arriva però dalle regioni; quella con il maggior numero di casi si conferma ancora una volta la Lombardia, con 8.960 casi nuovi (+7.339 rispetto a due giorni fa), seguita da Campania (3.186), Veneto (3.012), Toscana (2.765) e Piemonte (2.719). Nel Lazio sono 2.246, mentre la regione italiana meno contagiata è la Basilicata (+95).

E proprio la Campania, assieme ad altre 7 regioni, viene classificata «a rischio moderato» ma con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Un dato, quest’ultimo, contenuto nel report settimanale del ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia da Covid in Italia. Ieri si sono registrati 199 decessi contro i 217 del giorno precedente, per un totale di 38.321. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale a 647.674. In aumento i guariti, 4.285 contro i 3.878 di ieri, per un totale di 283.567, mentre il numero degli attualmente positivi si impenna (+26.595 contro i 22.734 di ieri), arrivando a sfiorare i 325.786 malati. Di questi, 307.046 sono in isolamento domiciliare, quasi 26mila più di ieri.

«Non ci dobbiamo aspettare cambiamenti del trend dovuti a un impatto immediato delle misure, ci vorranno due o tre settimane», commenta i dati il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Tornando al fronte delle regioni, la Valle d’Aosta ha disposto il coprifuoco dalle 21 alle 5, mentre al Sud e da registrare il notevole incremento dei contagi in Puglia, dove sono stati registrati 791 casi positivi e 7 decessi contro i 716 nuovi infetti riscontrati due giorni fa. Aumento dei casi anche in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati individuati 239 (ieri erano 224) e dove si registra una nuova vittima.