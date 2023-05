La multinazionale dell'elettronica Jabil ha annunciato il ritiro della procedura di licenziamento per i 190 lavoratori dello stabilimento di Marcianise, spiegando che andrà avanti con la cassa integrazione, che potrebbe durare altri dodici mesi a partire dal primo giugno. Una buona notizia emersa nel corso dell'incontro online alla presenza dei vertici aziendali, del Mimit, e della Regione, accolta però con riserva dai sindacati, che speravano che la Jabil indicasse anche una soluzione strutturale alla crisi di commesse che non sembra essere ancora superata, e che mette a rischio in prospettiva i lavoratori Jabil.