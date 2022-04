L’Ateneo Vanvitelli entra per la prima volta nel ranking di QS, tra le migliori università del mondo. Un ranking, quello della QS Quacquarelli Symonds, che fornisce un'analisi comparativa indipendente delle prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali di 1543 università in 88 località del mondo, attraverso 51 discipline accademiche e cinque ampie aree.

Gli Atenei italiani presenti sono ben 56 che ottengono 507 piazzamenti e tra essi, per la prima volta, c’è l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli con Medicina.

«Dopo l’eccellente risultato ottenuto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) – ha commentato il Rettore della Vanvitelli Gianfranco Nicoletti - che ci ha collocato tra i migliori atenei del Paese, l’ingresso inedito dell’Ateneo nella classifica QS è per noi, e per il nostro territorio, l’attestazione del lavoro fatto fino ad oggi e la premessa per ulteriori successi che, sono certo, non tarderanno ad arrivare. In particolare voglio sottolineare comne il risultato per la nostra ricerca è risultato essere eccellente (88,6% di Citations rispetto alla prima al mondo per quello stesso parametro), mentre abbiamo ampi margini di miglioramento per i risultati reputazionali”.