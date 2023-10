NAPOLI. Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2027, il mercato del lavoro italiano sarà alla ricerca di 3,8 milioni di nuovi addetti. Di questi, circa il 71,7% (pari a 2,7 milioni) sostituiranno coloro che andranno in pensione, mentre più di un milione di nuovi ingressi (il 28,3% del totale) sarà legato alla prevista crescita economica nel quinquennio. Ciò significa che nei prossimi cinque anni, quasi il 12% degli italiani lascerà definitivamente il posto di lavoro a causa del raggiungimento dell'età pensionabile.

Focalizzandoci sulla Campania, secondo le stime elaborate dall'Ufficio Studi della Cgia basate sui dati di Excelsior di Unioncamere e Anpal, la nostra regione si colloca al quartultimo posto in termini di incidenza della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale totale, con una percentuale del 65,8%. Questo significa che la Campania non sarà tra le regioni più colpite da questa transizione nel mercato del lavoro. Tuttavia, è importante notare che, anche nelle regioni del Sud Italia come la Campania, si avverte la difficoltà di reperire personale altamente qualificato o figure professionali di basso profilo. Questo fenomeno è in parte dovuto a problemi strutturali, come il divario tra istruzione e mondo del lavoro, e in parte all'opportunità di lavoro che i giovani, sempre meno numerosi, spesso rifiutano di occupare.

La situazione è destinata a peggiorare nel prossimo futuro, a causa dell'invecchiamento della popolazione e della difficoltà di allineare domanda e offerta di lavoro. In termini di settori interessati dai pensionamenti, la salute, l'attività immobiliare, il noleggio/leasing, la vigilanza/investigazione e altri servizi pubblici e privati saranno i più colpiti. Tuttavia, è il commercio e il turismo a registrare il maggior numero di pensionamenti, con 484.500 addetti coinvolti. Questo rappresenta una sfida significativa per l'adeguamento del mercato del lavoro nella regione e richiederà strategie mirate per garantire una transizione fluida e una continuità operativa