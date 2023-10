NAPOLI. La Campania perde giovani. Nella regione, durante il ventennio dal 2002 al 2022, l’emorragia è stata di 359.288 unità nella fascia di età 18-34 anni. Tradotto, vuol dire che la Campania ha visto andare via ben il 24,3% dei suoi giovani in età lavorativa. È solo uno dei dati tutt’altro che lusinghieri che emergono dal rapporto Istat pubblicato ieri e dal titolo eloquente: “I giovani del Mezzogiorno: l’incerta transizione all’età adulta”. Si dilatano notevolmente i tempi di uscita dalla casa dei genitori, di formazione di una famiglia propria e della prima procreazione.

LA FUGA DEI GIOVANI AL NORD O ALL’ESTERO. Ovvio che a pesare di più sulla fuga dei ragazzi sia il dato della disoccupazione, che al Sud si attesta al 23,6% rispetto al 9 del Centro-Nord. Dato che alimenta l’ovvia conseguenza: la fuga dal Meridione verso il Nord o all’estero per trovare lavoro. Le regioni come la Campania, caratterizzate da elevata disoccupazione e debole sistema produttivo, presentano un accentuato impoverimento demografico di 1834enni; la maggiore estensione delle transizioni familiari (30-39 anni che vivono in famiglia: negli ultimi vent’anni Sardegna 37,8%; Campania 35,1%; Calabria 34,6%), e un’alta consistenza di Neet, i giovani che non studiano né lavorano (Calabria 35,5%, Campania 34,7%, Sicilia 33,8%).

PESA LA SITUAZIONE ECONOMICA. Ovviamente l’indeterminatezza della “transizione lavorativa”, sottolinea l’Istat, influisce negativamente sulla qualità della vita dei giovani meridionali: oltre uno su due (51,5%) è insoddisfatto della situazione economica e un terzo la considera peggiorata (35,6%). «La fuga dei giovani dal Meridione verso il Nord o all’estero per trovare lavoro, è il risultato di interventi di politiche del lavoro non incisive commenta Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania -. Occorre un cambio di passo nella pianificazione della politica economica con misure capaci di contrastare la frenata dell’occupazione».