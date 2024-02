NAPOLI. Il flop del Liceo del Made in Italy: in Campania nessuna scuola attivata. Iscritti solo 375 in tutta Italia, lo 0,08% del totale. Nonostante l'entusiasmo del ministro Adolfo Urso, che definisce il risultato «un buon inizio», il debutto del Liceo del Made in Italy si rivela quantomeno difficoltoso. A fronte di 92 licei approvati a livello nazionale, le iscrizioni si fermano a quota 375, una percentuale decisamente modesta (0,08%) rispetto al totale degli studenti delle superiori.

LA CAMPANIA FANALINO DI CODA. Ancora più preoccupante la situazione in Campania, dove la Regione non ha ancora autorizzato l'avvio del liceo in nessuna delle 22 scuole interessate. O meglio non ci sono assolutamente dati per quanto riguarda il Made in Italy in Campania. Solo 375 le iscrizioni a fronte di un totale di 92 licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale: nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia– Romagna, Sardegna e Umbria. L’elenco non comprende le 22 scuole per cui la Regione Campania non ha ancora autorizzato l’avvio del liceo del Made in Italy.. Un ritardo che priva gli studenti campani di un'importante opportunità formativa, in un territorio dove il Made in Italy rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale.

UN'OCCASIONE PERSA? Il nuovo liceo, nato con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze italiane e creare un ponte tra istruzione e mondo del lavoro, sembra non aver convinto né gli studenti né le famiglie. Le cause della mancanza di iscrizioni sono ancora da decifrare, ma è evidente che qualcosa non ha funzionato.

SERVE UN CAMBIO DI ROTTA. Per evitare che il Liceo del Made in Italy diventi un'occasione persa, è necessario un cambio di rotta. «La Regione Campania deve accelerare l'autorizzazione delle scuole e il Ministero dell'Istruzione deve ripensare la comunicazione e la promozione del nuovo indirizzo, coinvolgendo maggiormente studenti e famiglie. Solo così si potrà dare vita ad un percorso formativo davvero innovativo e capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro» hanno puntualizzato alcuni docenti di varie scuola superiori a Napoli.