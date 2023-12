"Per le liste d'attesa la Campania è tra le prime 4 regioni d'Italia in termini di efficienza. Non che non ci siano problemi anche da noi, ma per quanto riguarda le prestazioni urgenti riusciamo a garantirle per il 90% entro i 10 giorni, poi per quelle programmabili i tempi si allungano". Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Il governatore sostiene che sia nato "un equivoco sui dati Agenas" e parla di "speculazioni" in corso: "Ogni tanto escono dei dati che sono problematici o falsanti rispetto alla realtà della nostra sanità e dobbiamo far fronte a qualche iniziativa demagogica e sciacallesca: con la scadenza delle elezioni europee dobbiamo aspettarci qualche altra campagna di diffamazione e denigrazione" dice De Luca che cita un episodio in particolare: "L'ultima speculazione arriva da Caserta dove vengono pubblicate foto dove si dice che ci sono 10 ambulanze bloccate: è una cosa falsa, verificata, e noi procederemo con le doverose querele per diffamazione e falso" annuncia l'inquilino di Palazzo Santa Lucia che vuole "evitare di perdere tempo appresso a stupidaggini" e rivendica quelli che per lui sono i principali risultati raggiunti dalla sanità regionale "nonostante 10mila dipendenti in meno" e il fatto che siamo "ultimi nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale". "Siamo derubati di 180-200 milioni, siamo la regione più penalizzata e siamo costretti - conclude De Luca - a combattere con le unghie e con i denti per difendere i diritti nostri e dei nostri cittadini".