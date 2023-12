Al culmine di una lite tra vicini di casa scoppiata per futili motivi ha cosparso di benzina un uomo dandogli fuoco. È successo a Cervinara, in provincia di Avellino. La persona che ha riportato gravi ustioni, un 51enne, è stato trasportato all'ospedale San Pio di Benevento. Per le gravi ustione riportate è stato trasferito al Centro Grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

L'autore del gesto, un 38enne, è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Cervinara, intervenuti sul posto in via Curielli e arrestato. Secondo quanto ricostruito, i due avevano avuto poco prima una discussione sorta per futili motivi; il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, si è allontanato per poi fare ritorno con una bottiglia piena di benzina, che ha versato addosso al 51enne dandogli subito fuoco.