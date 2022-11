NAPOLI - “Si vada avanti con l'autonomia: ogni Regione ha un suo modello e una sua organizzazione che vanno rispettate e gestite al meglio. Ma è importante allo stesso tempo garantire i livelli di assistenza e di prestazioni essenziali in ambito sociale”. Lo ha detto Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità ed esponente della Lega, ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista a MattinaLive, il morning show in onda su Canale 8.

“Sui LEPS è previsto un tavolo del quale farò parte, insieme al ministro per gli affari e le autonomie, Roberto Calderoli. E' chiaro che i binari dell'autonomia e dell'assistenzialismo devono andare avanti insieme, bisogna arrivare al punto in cui queste due strade possano combaciare per dare risposte concrete. Vorrei però stimolare tutte le Regioni a poter collaborare sempre di più con le Istituzioni. Noi non possiamo dall'alto smuovere i sistemi specifici, c'è bisogno che ogni territorio abbia una presa di coscienza di quello che si può fare in più", ha concluso il ministro.