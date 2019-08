SESSA AURUNCA. Militari della stazione Carabinieri Forestale di Roccamonfina, nel corso di un controllo di una falegameria artigianale, in località Pimpinella a Sessa Aurunca, hanno accertato illiceità nei riguardi della normativa ambientale. Infatti, durante l’accertamento è stato rilevato che l’opificio in questione non era in possesso nè della documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti e nè dell’autorizzazione nei riguardi delle emissioni in atmosfera. Inoltre è stata rilevata la presenza, nell’area pertinenziale della struttura di un quantitativo di circa 3-5 meti cubi di rifiuti speciali di varie tipologie ivi depositati in maniera incontrollata (ceramiche, parti di porte in alluminio, parti di porte in legno, serramenti vari, parti di tavolame di legno, barattoli di vernici, cassette in plastica, mobilio e parti di esso, parti di pedane in legno, scarti di legno in disuso, lamiere, un seggiolino per auto, parti di scaffalatura in metallo, uno penumatico, teloni in plastica, parti di infissi, ecc.).È scattato quindi il sequestro giudiziario della struttura in muratura di circa 50 mq adibita a falegnameria, dell’area esterna di pertinenza dell’opificio avente una superficie totale di circa 105mq e dei rifiuti su di essa depositati in maniera incontrollata, ed il titolare dell’opificio è stato denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti speciali e per emissioni in atmosfera in assenza della necessaria autorizzazione.