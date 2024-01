Si festeggia in Campania grazie al gioco del Lotto. Nell'estrazione di lunedì 8 gennaio, come riporta Agipronews, vinti 44.150 euro a Villa di Briano, in provincia di Caserta, grazie alla combinazione 7-8-19-77 sulla ruota Nazionale, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. Da segnalare una vincita da 10.125 euro a Caivano, in provincia di Napoli, con il terno 7-8-19 sempre sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,3 milioni di euro, per un totale di 39,2 milioni da inizio anno.