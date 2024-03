Festa grande a Recale, in provincia di Caserta, grazie al gioco del 10eLotto. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 136.750 euro grazie alla combinazione 16.37-57-86 sulla ruota di Firenze. Sempre in provincia di Caserta, da segnalare una vincita da 22.500 euro ad Aversa, arrivata in seguito al terno 29-46-70 sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 296 milioni da inizio anno.