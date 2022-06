Sindaco e vicesindaco aspettano un figlio. Succede a Pietravairano, piccolo comune in provincia di Caserta (poco meno di 3mila abitanti). In dolce attesa Marianna Di Robbio, sindaco eletto nel 2019 e che da allora presiede la Giunta comunale nella quale siede Aldo Zarone, vicesindaco e assessore titolare della delega alle politiche energetiche, e nella vita privata compagno di Di Robbio. E' stato proprio lui ad aver reso nota la lieta notizia, pubblicando un post su Facebook con tanto di selfie nel quale mostrano l'immagine dell'ecografia: "Non posso che dirti e ripeterti grazie con tutta la forza che ho. A te, a noi, alla mamma che sarai. Ti sceglierei altre milioni di volte", questo il romantico post scritto dal futuro papà.