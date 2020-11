NAPOLI. Lutto nel mondo dell'avvocatura napoletana, è morto l'avvocato Federico Baffi, di 37 anni, figlio del principe del Foro Eugenio Baffi, scomparso il 25 novembre di due anni fa. Non si esclude il gesto volontario.

Incredulità e sconcerto tra i parenti, amici e colleghi per la prematura scomparsa del professionista. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, uno fra tutti: “L’Avvocatura napoletana, oltre la recente scomparsa di tanti Maestri, perde anche la gioventù nella quale aveva riposto speranza, perde l’entusiasmo della genialità, della preparazione e dell’eleganza delle nuove generazioni. Una perdita incolmabile. Addio Avvocato Federico Baffi”.

E ancora il ricordo dell'Aiga: «L’Avvocatura napoletana oggi vive un grandissimo dolore. Non esistono parole per descrivere gli stati d’animo di tutti noi quando abbiamo appreso una notizia che mai avremmo voluto sentire. Federico Baffi, uomo di profondi valori, nella vita e nella professione. La famiglia Aiga ha avuto la fortuna di conoscerti. Ci hai arricchito con i tuoi pensieri, con le tue riflessioni, con la tua cultura giuridica, con il rispetto per i colleghi e per la toga. Lasci un vuoto incolmabile e l’amara consapevolezza dell’incapacita’ umana di ascoltare e comprendere anche i silenzi”.

Una morte inspiegabile. L'avvocato Gaetano Balice lancia un appello ai colleghi e sospende campagna elettorale: «Cari Colleghi, la scomparsa dell’amico avvocato Federico Baffi, anima nobile , ci impone di fermarci. Un lutto devastante che pretende riflessioni profonde sul valore dei rapporti umani, sul dovere di ascoltare e non farsi travolgere da un’arida quotidianità che ci rende indifferenti. Ritengo, d’intesa con tutti i candidati della giunta, di rinviare la presentazione della lista prevista per il 2 dicembre e sospendere la campagna elettorale».