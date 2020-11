ROMA. Aumentano ancora i Contagi per Covid in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute; l’incremento delle vittime è di 297 in 24 ore, il massimo della seconda ondata finora. Nuovo record di tamponi effettuati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono 215.886, ancora 800 in più del massimo toccato ieri. I casi totali sono ora 679.430, i morti 38.618. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 97 unità portando il totale a 1.843, i ricoverati con sintomi di 972 e sono ora 17.966, secondo i dati del ministero della Salute. In isolamento domiciliare ci sono 331.577 persone, in aumento di ben 24.531 unità rispetto a ieri. L’incremento degli attualmente positivi è di 25.600 che portano il totale dei malati a 351.386. Molto più ridotto, invece, l’incremento dei guariti: 5.859 nelle ultime 24 ore per un totale di 289.426. In testa alle regioni con il più alto numero di nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore sempre di gran lunga la Lombardia, che sfiora di nuovo i 9 mila infetti (8.919). Segue la Campania con 3.669, poi Piemonte 2.887, Veneto 2.697, Toscana 2.540, Lazio 2.289.

La curva dei contagi non accenna a raffreddarsi e le Regioni si preparano a lockdown mirati, che sembrano sempre più ineluttabili anche in grandi città, e al possibile divieto di spostamento tra territori. Il dato della Campania è preoccupante soprattutto per un aspetto, quello dei deceduti. Con i 14 conteggiati ieri siamo arrivati a 673 totali, all’inizio del mese di ottobre eravamo a 463: questo significa 210 deceduti per Covid (senza contare quelli del 31 ottobre e ce ne sono stati diversi), con una media di 7 al giorno. Neanche durante l’ondata terrificante della pandemia di marzo e aprile ce ne sono stati tanti in questa regione. A marzo furono 148, in aprile 211. È un dato assolutamente sproporzionato rispetto ai ricoveri in terapia intensiva, che sono certamente diminuiti rispetto ad allora. La maggior parte dei positivi oggi sono asintomatici, durante la prima ondata i tamponi si facevano solo ai sintomatici. Cosa è cambiato? È evidente che il virus non è affatto più debole come qualcuno vorrebbe far pensare.

Alla luce di questa situazione in Campania De Luca ha prorogato l’ordinanza già in vigore fino al 14 novembre. Intanto, si lavora all’attuazione del piano per la riorganizzazione degli ospedali e per il reclutamento di medici. Le strutture sanitarie sono sotto stress mentre è corsa per cercare di garantire la necessaria assistenza nelle terapie intensive con l’obiettivo di prepararsi ad un eventuale peggioramento della situazione. Un sos viene dal 118: servono più medici ed infermieri per le ambulanze a causa del notevole incremento delle chiamate giornaliere. Situazione critica all’ospedale Cotugno per la cura delle malattie infettive dove ormai ci si avvia alla saturazione e i pazienti aspettano in ambulanza che vengano dimessi i guariti così da poter trovare un posto letto. Problemi anche in provincia. Sono infatti tra «i 30 e i 40» i soggetti appartenenti al personale dell’ospedale Covid di Boscotrecase risultati positivi. Ad affermarlo è il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto. Intanto, il Policlinico Federico II attiva 150 posti letto da destinare ai pazienti Covid positivi.

L’Esercito, dopo aver avviato il drive in a Caserta con l’installazione di un proprio laboratorio mobile per l’effettuazione dell’analisi dei tamponi biomolecolari tamponi, si è spostato ieri ad Avellino. Il laboratorio, in grado di processare 200 tamponi al giorno in supporto al Drive through della Difesa è stato allestito dal 7 Reggimento Difesa Cbrn (Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare) “Cremona”, con tecnici del Dipartimento Scientifico del “Celio”. Un drive in, stavolta organizzato dall’Asl, è stato realizzato a Marigliano, ma i tamponi sono finiti praticamente subito con centinaia di macchine in coda. Inevitabile la protesta. È partita anche una denuncia in procura. A Striano, invece, il sindaco ha ordinato il lockdown solo per i minorenni per evitare assembramenti in strada. Misura che ha sollevato diverse polemiche.