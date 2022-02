La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 di domenica, 27 febbraio, su parte della regione. Le zone sulle quali sarà in vigore l'allerta sono: Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento.

Si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente anche intense" e "possibili raffiche di vento nei temporali". A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di "porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi Piani comunali".