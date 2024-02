La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 20 di stasera, venerdì 23 febbraio, alle 20 di domani, sabato 24 febbraio. Si prevedono "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità". La perturbazione transiterà prima sui quadranti settentrionali della regione dove i fenomeni tenderanno a divenire isolati o locali dal mattino di domani per poi permanere sui quadranti centrali e meridionali dove tenderanno a divenire isolati solo a partire dal pomeriggio di domani". Nella giornata di oggi, come da avviso diramato ieri, proseguirà invece il vento forte con raffiche e il conseguente mare agitato con mareggiate.