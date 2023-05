Disagi a causa del maltempo in alcune zone della Campania. La regione, a esclusione di Alta Irpinia e Sannio, è interessata da un avviso di allerta meteo di livello giallo fino alle 21 di oggi.

A Napoli, la notte scorsa intorno alle 3, un forte acquazzone si e' abbattuto sulla citta'. Fino al termine dell'allerta meteo, nel capoluogo di regione, i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli restano chiusi ed e' interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Nel Salernitano, in Cilento, dopo la frana di ieri mattina al bivio di San Severino di Centola, lungo la Mingardina, la notte scorsa si sono verificati due smottamenti sulla strada provinciale 66 del Ciglioto. "In giornata - fa sapere il sindaco Mario Salvatore Scarpitta - arriveranno proprio sul Ciglioto i rocciatori e si procedera' con tutte le verifiche del caso e con la successiva apertura dell'arteria. Come ente abbiamo messo a disposizione operai e mezzi meccanici per rimuovere i massi dalla carreggiata".

Intanto, questa mattina alle 8.49, e' stata registrata dall'Ingv una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a 3 chilometri a Est da Castelnuovo Cilento, a una profondita' di 10 chilometri, che e' stata avvertita indistintamente dalla popolazione. In costiera amalfitana, ieri, un muro di contenimento di un limoneto e' crollato su una stradina pedonale della frazione alta di Torre a Minori, senza coinvolgere persone.