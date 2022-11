All'indomani dell'ondata di maltempo che si e' abbattuta a Sud di Salerno e, in particolare, nei comuni di Agropoli e Castellabate (nella frazione costiera di Santa Maria), in quella zona del Cilento e' cominciata la conta dei danni. Il comando vigili del fuoco di Salerno ha richiamato personale in servizio per fornire un rapido supporto alla popolazione colpita, inviando i reparti speciali speleo-alpino-fluviali, soccorritori acquatici e sistemi di pompaggio per ripulire scantinati e cantine. Il lavoro dei caschi rossi e' proseguito anche questa mattina per liberare dall'acqua garage e seminterrati.

Ad Agropoli, il sindaco Roberto Mutalipassi ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici e gli impianti sportivi fino al prossimo 23 novembre compreso, spiegando che "le procedure ancora in atto per dare risposte ai danni del maltempo e le previsioni meteo per il prossimo martedi', che prospettano piogge abbondanti, rendono necessaria tale decisione, per la sicurezza di tutti".

Scuole chiuse anche a Castellabate fino a martedi' prossimo compreso. Nel frattempo, il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, esprimendo vicinanza "alle popolazioni e alle imprese del Cilento colpite dalla terribile alluvione di queste ore", annuncia che "attiveremo immediatamente una ricognizione dei danni arrecati alle strutture ricettive poste nell'area interessata dall'evento calamitoso, con un focus specifico su Castellabate e Agropoli". "Acquisiti i dati - aggiunge - richiederemo al Governo e alla Regione Campania, in piena collaborazione con le amministrazioni locali competenti, le conseguenti misure di sostegno alle aziende che prevedano il ristoro dei danni subiti ed il differimento delle scadenze fiscali e tributarie nelle aree alluvionate".