Case evacuate, allagamenti, alberi e lamiere caduti. Il maltempo delle ultime ore, nel Salernitano, sta causando danni e grossi disagi. A Sarno, per una colata di fango e detriti, si sta procedendo ad evacuare, in via prudenziale, centinaia di persone tra il centro storico nella zona della chiesa di San Sebastiano e via Bracigliano. Al momento, i danni riguardano la viabilita' e i sottoservizi. Vicolo San Sebastiano e corso Umberto I sono invasi da fango e detriti franati dalla montagna, interessata da un incendio una decina di giorni fa. E' stata, subito, attivata la macchina dei soccorsi. La Protezione civile, i vigili urbani stanno raggiungendo le abitazioni delle persone che devono lasciare le case. La Scuola Baccelli e' aperta per l'accoglienza delle famiglie evacuate.

Lunedì, scuole chiuse. A Nocera Inferiore, sono caduti diversi alberi e si registrano allagamenti in piu' parti della citta'. Il sindaco ha disposto la sospensione delle attivita' didattiche per la giornata di domani. A Cava de' Tirreni, l'invito e' rimanere nelle case e di evitare di prendere le auto. Qui, c'e' un albero caduto ad Arcara, danni a Santa Lucia per la caduta di lamiere dalla palestra comunale. Ma, tutta la macchina comunale e dei soccorsi e' in moto. A Baronissi, dove sono caduti numerosi alberi, il sindaco ha disposto, con ordinanza, la chiusura per domani di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La raccomandazione ai cittadini, anche qui, e' di non uscire di casa se non strettamente necessario. Anche a Castel San Giorgio e a Roccapiemonte, domani, scuole chiuse. L'agro nocerino sarnese risulta l'area della provincia di Salerno piu' colpita. Ci sono aziende agricole invase da acqua e detriti. I violenti acquazzoni e le forti raffiche di vento hanno sradicato piante, divelto serre, allagato produzioni in pieno campo. Il Comune di Castel San Giorgio e' alle prese con frane che interessano la fascia Pedemontana di Torello e Cortedomini, dice Coldiretti secondo cui e' presto per fare una stima dei danni. Allagamenti anche a Pagani e a San Marzano sul Sarno. A Salerno, onde alte e allagamenti in via Casa Manzo. Il sindaco, al termine della riunione in corso del Centro Operativo Comunale (COC), comunichera' la decisione in merito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.