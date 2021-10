I Carabinieri della stazione di Mondragone (Caserta) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di T.A., ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. Le indagini sono scattate a ottobre a seguito della presentazione di una denuncia da parte di una donna, ex compagna dell'arrestato.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo avrebbe assunto nel corso della loro relazione e convivenza «atteggiamenti prevaricatori e violenti ai danni della compagna, rivolgendole espressioni svilenti e minatorie, soggiogandola psicologicamente e pretendendo che la stessa assecondasse ogni suo desiderio».

A seguito della decisione assunta dalla donna di interrompere la loro relazione sentimentale, l'uomo avrebbe continuato a perseguitarla, contattandola in modo molesto e monitorandone gli spostamenti, tanto da causarle «un grave e perdurante stato di ansia tale da indurla a cambiare le sue abitudini di vita e a temere per la propria incolumità».

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l'uomo nel 2006 era stato arrestato per il tentato omicidio della sua ex compagna dell'epoca, ferita con diverse coltellate. In considerazione della pericolosità manifestata dall'indagato, è stata disposta la custodia in carcere.