"E' stato un periodo molto difficile. Scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non e' stato facile, e' stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione. Tutti abbiamo vissuto momenti di preoccupazione e di angoscia con la paura di essere contagiati. Ho aspettato a dirlo ai miei genitori perche' volevo tanto dirglielo di persona. Loro vivono a Salerno e io vivo a Roma e c'era l'impossibilita' di varcare i confini regionali. Un giorno non ce l'ho fatta e l'ho detto facendo una videochiamata. Sono stati i primi a saperlo, purtroppo a distanza. Non abbiamo ancora scelto il nome, ne abbiamo diversi che ci piacciono ma aspettiamo prima di vederla e conoscerla". Lo ha detto la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna, a 'L'Intervista di Maria Latella', su Sky Tg24 parlando della sua gravidanza. "Fare un figlio e' innanzitutto una scelta d'amore. E' il coronamento di un percorso d'amore e dell'avere accanto un uomo attento e presente che ama l'idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante. Ci sono donne che hanno tutto questo e decidono di non fare figli - ha affermato -, ma ci sono moltissime donne che invece rinunciano alla maternita' perche' manca un altro presupposto importante che e' la solidita' economica e la possibilita' di fare progetti a lunga scadenza. Questo perche' in Italia ci sono tante donne che non lavorano o hanno un lavoro precario e sottopagato, ci sono tante coppie che vanno avanti grazie alle pensioni dei genitori. In queste condizioni e' difficile mettere in cantiere dei figli. Su questo si deve intervenire e lo si puo' fare soprattutto in questa fase con i tanti fondi che arriveranno dall'Europa".