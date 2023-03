Il consigliere consigliere Vincenzo Santangelo (Italia Viva), nel corso del question time in Consiglio regionale della Campania ha interrogato la Giunta sulle "Problematiche Ufficio Territoriale del Genio Civile di Caserta", in particolare sui ritardi in merito alle attività istituzionali e sull'accesso agli uffici concesso solo a distanza di mesi previa richiesta via mail o via pec. A rispondere all'interrogazione, l'assessore regionale Antonio Marchiello, in luogo del presidente della giunta.

«Sull'accumulo di pratiche dovuto alla carenza di personale e dal protrarsi dell'emergenza pandemica, 1650 denunce a cui si aggiungono le pratiche telematiche, si evidenzia che tutte le pratiche cartacee sono state istruite, mentre per quelle telematiche si segue l'ordine cronologico, grazie alla stabilizzazione ad aprile 2021 di 14 Lsu. Sulla carenza dei profili tecnici la giunta - ha proseguito Marchiello - ha deliberato il 16 marzo scorso il reclutamento di personale di Categoria D con una convenzione con il Comune di Pozzuoli, per l'assunzione di 90 unità professionali».