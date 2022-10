«Saluto con vero piacere l'iniziativa tesa a raggiungere la pace nella martoriata terra ucraina, che si svolgerà nel giorno in cui ricorre il centenario della cosiddetta Marcia su Roma, una data funesta della storia italiana, che segna l'inizio del fascismo, la piu' grande sciagura della storia nazionale del secolo scorso».

È un passaggio della lettera inviata dalla senatrice a vita, Liliana Segre, agli organizzatori della manifestazione per la pace e cessate il fuoco in Ucraina, promossa dalla Regione Campania e in programma domani in piazza del Plebiscito a Napoli. "Impegno per la pace, per la democrazia e contro il fascismo e il totalitarismo devono sempre andare insieme - sottolinea Segre nella missiva che sara' letta domani, all'apertura della manifestazione - elementi indispensabili di una piena coscienza civile". Quanto al conflitto ucraino, Segre rimarca che "c'e' un aggressore e un aggredito".