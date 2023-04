NAPOLI. Promosso. Il mare in Campania si conferma balneabile lungo il 97% della costa, di cui l’88% sono acque di qualità «eccellente», a fronte del restante 3% di costa non balneabile (circa 15 chilometri) perché risultata «scarsa» all’elaborazione statistica della classe di qualità. Esattamente come lo scorso anno, alla vigilia dell’inizio della stagione balneare le acque balneabili della Campania appaiono in buone condizioni.