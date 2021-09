È di circa 200 interventi di assistenza e soccorso, tutti risolti con successo, il bilancio dell'operazione “Mare Sicuro 2021" in Campania. Gli interventi sono stati coordinate dalle sale operative dei Comandi che insistono nel territorio della Direzione marittima della Campania. Nel periodo tra l'avvio e la conclusione dell'operazione devono annoverarsi anche 16 decessi, i quali, nella quasi totalità dei casi, sono stati ricondotti a improvvisi e fulminanti malori sulla spiaggia o in mare e per loro natura non hanno consentito alcun intervento efficace dei sanitari.

«Elemento - sottolinea la Guardia Costiera della Campania - che rafforza la necessità di proseguire nella attività di sensibilizzazione all'estrema prudenza anche, e soprattutto, in favore dei cosiddetti soggetti più fragili».