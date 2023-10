Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ricevuto questo pomeriggio a palazzo Santa Lucia il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell. "Abbiamo ribadito il sentimento di profonda amicizia verso il popolo americano. La Campania e tutto il Mezzogiorno d'Italia hanno con gli Stati Uniti un legame ultrasecolare costruitosi, in primo luogo, grazie al lavoro e al sacrificio di intere generazioni di tanti nostri concittadini emigrati, che ancora oggi sono un pilastro di quella società. Il nostro impegno - scrive il governatore sui social - è ravvivare questo legame incentivando gli scambi culturali, economici e sociali tra la Regione Campania e gli Stati Uniti d'America".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell. Da fine agosto a Roma, Markell è impegnato in una due giorni di incontri istituzionali a Napoli incentrata sui temi dell'innovazione tecnologica, del turismo e del personale che opera nella base statunitense in città. Argomenti che sono stati occasione di confronto anche con il sindaco. All'incontro è seguito uno scambio di doni.