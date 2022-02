In Campania resta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno «in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi». È quanto previsto da un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in corso di pubblicazione, con la quale si disciplina l'uso delle mascherine di protezione «in relazione a quanto stabilito dall'ordinanza del Governo».

«PARTICOLARE CONTESTO GEOGRAFICO, DEMOGRAFICO E SOCIALE». È «il particolare contesto geografico, demografico e sociale del territorio regionale» la ragione alla base della decisione della Regione Campania di confermare l'obbligatorietà dell'uso della mascherina anche all'aperto. La considerazione è contenuta nel testo dell'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nel testo si ricorda inoltre la classificazione della Campania in zona gialla «almeno fino al 27 febbraio» e questo, insieme «all'attuale situazione epidemiologica, rende necessario fornire precisazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie».