A Benevento sorgerà il più grande campo da golf del Mezzogiorno d'Italia. Ad annunciarlo, in una nota, è il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella. "Si tratta - spiega il primo cittadino - di un'iniziativa che consentirà di potenziare notevolmente l'attrattività turistica della nostra città proiettandola in un circuito di valenza internazionale e con collegamenti con i poli turistici della zona costiera (Napoli, Capri, Costiera Amalfitana). A breve sarà l'avvio della procedura di accordo di programma, poiché si tratta di un progetto di interesse pubblico su iniziativa privata. Per la fine di ottobre è prevista la convocazione dell'apposita a conferenza di servizi e, subito dopo, ci sarà il passaggio in Consiglio comunale per la ratifica". "Tierra Samnium Golf Club", questo il nome dell'iniziativa, prevede la realizzazione di un campo da golf con annesse strutture ricettive e di supporto alle attività sportive. La scelta di un intervento di tale portata è stata fatta tenendo conto della totale assenza su tutto il territorio campano e meridionale, in generale, di complessi dediti all'esercizio di uno sport in forte crescita e di interesse internazionale quale il golf. Inoltre, ancora la nota di Mastella, "è stata considerata l'assenza totale di strutture in grado di offrire un'adeguata accoglienza e permanenza di afflussi turistici legati all'attività sportiva, arricchite da moderne soluzioni che conservano il carattere tipico del paesaggio e delle tradizioni ottimizzando il binomio sport-socializzazione". L'area di intervento, che si estende per circa 86 ettari ed è localizzata nella zona Est del Comune di Benevento, è stata individuata in seguito a valutazioni e studi di fattibilità, effettuati da organi esperti del settore, che hanno portato alla scelta del sito in relazione alle sue caratteristiche morfologiche, geografiche, ambientali e di collegamento. "Il progetto - sottolinea ancora il primo cittadino - prevede anche la realizzazione di ampi spazi verdi esterni che vanno a riqualificare e ridisegnare il paesaggio esistente secondo il suo naturale orientamento, con l'inserimento sul territorio di un campo da golf che andrà a sfruttare la morfologia e i dislivelli presenti". Il campo da golf avrà un percorso di Campionato a 18 buche dotato di ogni servizio per attrarre una clientela nazionale e straniera. Inoltre, il progetto del "Tierra Samnium Golf Club" si compone di diversi interventi che vedono la realizzazione di strutture di supporto all'attività golfistica. Tra queste le più importanti sono la realizzazione di una Club House con servizi e area sport polivalente, di una struttura ricettiva che offre camere soggiorno con vista sul campo da golf e di un'area interamente dedicata ad ospitare eventi. Per facilitare e far avvicinare anche i più giovani allo sport, ed in particolare alla realtà golfistica, sarà istituita una Accademia del Golf, una scuola golf per tutti i giovani delle famiglie beneventane e sannite, che offrirà la possibilità di formare nuovi talenti seguiti da istruttori professionisti con l'obiettivo di portare il Sannio a livelli internazionali e in grado di competere con player mondiali nel settore. "L'intervento - rimarca Mastella - prevede un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. Il complesso rappresenta, inoltre, una fonte inequivocabile di nuovi posti di lavoro sul territorio beneventano, incrementando le opportunità di crescita anche e soprattutto per i giovani, sia nella fase di gestione della struttura, sia nella fase di realizzazione della stessa. L'occupazione direttamente attivata dalla gestione della struttura è quantificabile in circa 135 addetti. L'occupazione indotta nella fase realizzativa dell'investimento è riconducibile alla manodopera che verrà impiegata nel corso della fase di lavori e che genererà un indotto di almeno 1/9 dell'investimento iniziale ogni anno". La realizzazione del "Tierra Samnium Golf Club" è prevista in un arco temporale di circa 5 anni. La ricaduta sociale ed economica su territorio, avendo la possibilità di ospitare eventi internazionali - tra cui gli importantissimi PGA Tour e European Tour - sarà, prosegue la nota del sindaco, addirittura di circa 800 milioni di euro, considerando che l'Italia ha assunto un ruolo fondamentale nel circuito con l'assegnazione della Rider Cup del 2023 e di più di 30 eventi internazionali in programma. Sono stati coinvolti nell'iniziativa l'Istituto per il Credito Sportivo, la piattaforma di advisory dell'ICS e l'assessorato all'Urbanistica della Regione Campania per definire il supporto tecnico e l'attuazione finalizzativa del progetto.