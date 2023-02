«Il Meridione ed il suo rilancio sono al centro dell’agenda dell’Esecutivo Meloni». Il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera replica alle accuse di De Luca al Governo e al ministro Fitto. «De Luca dica per quale motivo la Regione Campania non ha ancora speso grossa parte dei fondi europei e nazionali assegnati per il periodo 2014-2020. Complessivamente, a fronte di oltre 9 miliardi di euro, la Regione Campania ne ha speso solo 3,8 miliardi, il 42%» ha precisato Matera.

« La legge - spiega il senatore di FdI - ha stabilito che, fino a quando non saranno individuati gli interventi da definanziare, ovvero quelli i cui lavori non siano stati avviati entro Dicembre 2022, non si potrà procedere all’assegnazione del nuovo FSC 2021-2027. Ripeto: nessuno vuole togliere risorse al Sud. Il Governo è impegnato ad assicurare che quelle assegnate siano spese nei territori dove sono state programmate. Inoltre - conclude - il ddl sul Pnrr, su proposta del ministro Fitto, mira a creare una nuova governance per la gestione dei fondi che abbia maggiore elasticità proprio al fine di sopperire alle difficoltà create dalle Regioni come la Campania. De Luca non è stato in grado di far fruttare oltre la metà delle risorse assegnate, riducendo la Sanità regionale al collasso».