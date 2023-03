Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Casal di Principe martedì 21 marzo per ricordare la figura di don Peppe Diana, sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994, di cui tra pochi giorni ricorrerà il 29esimo anniversario. A dare l'annuncio il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. «Ho da poco ricevuto la telefonata dal Quirinale che mi preannunciava la visita del presidente Mattarella per il 21 marzo. Per la città di Casal di Principe è un riconoscimento importantissimo per i passi avanti fatti negli ultimi anni. Ringraziamo per questo il presidente» ha dichiarato il sindaco Natale.