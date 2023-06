E' del 96,4% la percentuale degli studenti delle superiori ammessi all'esame di Stato 2023. Sono stati fermati e dovranno quindi ripetere l'ultimo anno il 3,6% dei candidati. I numeri li ha resi noti il ministero dell'Istruzione. La regione con più bocciati è al Sardegna con il 91,8% degli ammessi agli esami, i più bravi in Campania, con il 97,3% dei promossi. Il dato degli ammessi è in linea con quello degli ultimi anni e non c'è un aumento dei bocciati. Nel 2017 i bocciati prima della Maturità furono il 3,9%, nel 2018 il 4%, nel 2019 il 3,9%. Significativo, poi, quello che è successo nel 2021 e nel 2022: forse a causa delle lacune accumulate durante la pandemia, i consigli di classe furono costretti a fermare, rispettivamente, il 4% e il 3,8% degli studenti di quinta superiore.