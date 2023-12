NAPOLI. Un’adesione allo sciopero intorno al 90% per gli anestesisti rianimatori, mentre per i veterinari del Servizio Sanitario è stata alta in Campania e altre 4 regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Marche. «Sono saltati 9 interventi su dieci non urgenti», assicurano i sindacati organizzatori dell’astensione di anestesisti, medici di urgenza, ambulanze, radiologi, patologi, psicologi del Servizio pubblico, farmacie ospedaliere e veterinari per chiedere un maggiore finanziamento della sanità nella Manovra.