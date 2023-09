NAPOLI. Non si possono lasciare «morire migliaia di persone in mare», ma al tempo stesso «accogliere tutti è possibile». È una posizione tutta improntata al pragmatismo quella di Vincenzo De Luca (nella foto) sull’emergenza immigrazione. Il governatore campano boccia la demagogia della sinistra sull’accoglienza indiscriminata, e non chiude le porte alla costruzione di un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) nella regione, così come stabilito dall’ultimo provvedimento del Governo.