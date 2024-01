SALERNO. C’è anche una ragazza di 17 anni incinta e con un bimbo piccolo tra le 60 persone a bordo della Open Arms sbarcate nel pomeriggio a Salerno. La nave dell’Ong spagnola ha attraccato al molo Manfredi con qualche minuto di anticipo secondo il cronoprogramma fissato dalla Protezione civile. Delle 60 persone che giunte a Salerno ci sono 17 minorenni e, tra questi, 6 hanno meno di 14 anni. La maggior parte delle 60 persone arriva da Mali, Burkina Faso e Costa d’Avorio. Ieri mattina, in Prefettura a Salerno, si è tenuta una riunione per limare gli ultimi dettagli operativi, ma la macchina dell’accoglienza è stata attivata già ieri. «Abbiamo definito gli arrivi spiega Franca Fico, viceprefetto vicario di Salerno, al termine della riunione il riparto regionale, così come la partenza di alcuni minori per il Cara di Brindisi.

Altri, invece, rimarranno a Salerno, abbiamo avuto la disponibilità, quindi la consueta accoglienza del Comune». Sotto osservazione restano le condizioni meteomarine e, infatti, «proprio per dare un’accoglienza nel miglior modo possibile chiarisce abbiamo favorito l’arrivo in orario anticipato rispetto a quello che era previsto inizialmente». Quanto alle persone arrivate a Salerno, Fico conferma che «ci sono 17 minori, di cui 6 dovrebbero essere minori dei 14 anni. C’è una ragazza di 17 anni che ha già un bambino e, poi, ci dicono che sia incinta. Troverà accoglienza qui al Comune di Salerno». Le condizioni di salute delle 60 persone «non destano particolari preoccupazioni, forse c’è una questione di malnutrizione per un bimbo, che è attenzionato sia dall’Usmaf che dall’Asl». Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 ci sono stati due sbarchi di migranti a Salerno.

Il primo è avvenuto il 2 aprile, quando la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha portato a terra 92 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Il secondo è avvenuto il 18 agosto, quando la nave Sea Watch 4 di Sea Watch e Medici Senza Frontiere ha sbarcato 353 migranti salvati in diverse operazioni di soccorso. Nel 2023, in totale, sono arrivati in Italia 153 mila profughi e migranti, metà in autonomia, il resto soccorsi dalle motovedette italiane, meno di 6mila dalle navi umanitarie3. La maggior parte degli approdi autonomi, detti anche “sbarchi fantasma”, si sono registrati a Lampedusa, dove sono sbarcate 112mila persone3. Oltre 2.500 sono annegate nel Mediterraneo centrale.