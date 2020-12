Agenti della Digos di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, nei confronti di un 59enne funzionario in servizio nella Prefettura di Benevento, indagato per induzione indebita a dare o promettere utilità consumata e tentata.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal gestore di un Cas (Centro per l'accoglienza degli stranieri), il quale riferiva che il funzionario, addetto alle ispezioni nei Cas, in un'occasione si era lamentato di non aver ricevuto alcun regalo, «nemmeno un panettone» mentre, proprio nel corso di un'ispezione, gli aveva riferito che avrebbe potuto stare più tranquillo quando facevano i controlli. Il denunciante, inoltre, ha riferito che successivamente era addirittura stato convocato in Prefettura dallo stesso funzionario che, con il pretesto di parlare di lavoro, gli aveva chiesto di regalargli un'impastatrice del valore di circa 550 euro.

I Digos hanno quindi avviato le indagini trovando conferma alle dichiarazioni del gestore del Cas nelle intercettazioni telefoniche. Dalle indagini è emerso come il funzionario della Prefettura, per evitare che si potesse risalire alla sua persona, chiedeva spesso incontri di persona oppure utilizzava utenze telefoniche non a lui immediatamente riconducibili, come cellulari di amici o conoscenti o il centralino della Prefettura. Con il passare del tempo le richieste si sono susseguite fino ad arrivare alla richiesta esplicita della consegna in contanti della somma occorrente per l'acquisto dell'impastatrice, con la minaccia di regolarsi di conseguenza se non avesse aderito alla richiesta.

Una denuncia simile è arrivata dal gestore di un altro Cas della provincia di Benevento, che ha segnalato la richiesta di 300 euro da parte dello stesso funzionario per ogni singola fattura che avrebbe dovuto pagare la Prefettura alla sua cooperativa, per un'attività di sanificazione per un valore complessivo di 5.400 euro. Le indagini hanno potuto contare sulla piena collaborazione della Prefettura di Benevento.