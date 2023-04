NAPOLI. «In relazione alla nomina del commissario straordinario per l’immigrazione, la Regione Campania non ha espresso, diversamente da quanto può apparire, nessuna posizione di contrapposizione ideologica o pregiudiziale». A dirlo il governatore Vincenzo De Luca dopo che, assieme ai colleghi di Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; Toscana, Eugenio Giani; e Puglia, Michele Emiliano, non ha rifiutato il commissariamento delle proprie competenze da parte del governo. «La Campania - aggiunge De Luca - esprime il proprio dissenso nel merito di misure, come l’eliminazione della protezione speciale, che possono aggravare i problemi, lasciando abbandonati a se stessi, nei quartieri e nelle città, persone che in concreto non si riescono a rimpatriare, e che rimangono esposte al richiamo della delinquenza organizzata». Inoltre, «la Campania è critica anche rispetto ai tempi affrettati assunti per discutere con serietà di vicende così delicate. Siamo pronti a una discussione di merito con il Governo e con il commissario nominato, prefetto Valerio Valenti».

LE REAZIONI AL GOVERNATORE. Critico con il numero uno di Palazzo Santa Lucia è Severino Nappi, capogruppo della Lega al consiglio regionale della Campania: «Su un tema legittimo come quello dei migranti, assistiamo da parte della sinistra a una inqualificabile speculazione innescata dai soliti cinici mercanti di drammi. In particolare in Campania, è francamente imbarazzante il tentativo di De Luca di lanciare l’allarme per una presunta e fantomatica precarizzazione dell’accoglienza dei migranti. Se vogliamo parlare di precarietà, ricordiamo al governatore che, grazie a lui, la precarietà è la drammatica e ordinaria condizione che si vive nella nostra regione». Il tutto mentre il presidente e il segretario di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi e Raffaele De Cicco, sono chiari sulla protezione speciale: «La pessima norma, messa in discussione dall’attuale Governo non faceva altro che agevolare ancora di più l’ingresso clandestino nel Paese, aggirando le già morbide regole di contenimento. L’annosa tragedia dei flussi migratori messa in atto dai nuovi schiavisti, va fermata e regolamentata».