In moto al porto di Salerno la macchina dell'accoglienza, coordinata dalla Prefettura, per i 92 naufraghi, tra cui 9 donne e circa 40 minori non accompagnati, soccorsi dall'Ocean Viking lo scorso mercoledì su un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. In azione anche operatori e volontari della Caritas diocesana di Salerno Campagna Acerno.

«Sul molo dove è attraccata la nave - spiegano dalla Caritas -, i nostri operatori hanno predisposto una postazione con un punto di primo ristoro con tè caldo, acqua e brioche. Pronti anche capi di abbigliamento, pantaloni, felpe, maglie, scarpe e ciabatte per chi dovesse avere bisogno».

Dalle prime luci dell'alba, inoltre, i volontari sono stati impegnati nel preparare il pranzo e la cena con panini e riso, che saranno poi distribuiti nel corso della giornata nei luoghi di prima accoglienza.