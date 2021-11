La Digos della Questura di Napoli sta indagando sulle gravi minacce rivolte da un gruppo di cosiddetti "No Vax" al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Minacce formulate all'indirizzo del governatore su alcune chat individuate sulla piattaforma Telegram. Nel mirino sono finite le affermazioni del governatore campano secondo cui nei confronti di chi si oppone al vaccino «resta solo il napalm». “Sapete dove abita e cosa fare", scrive un utente. "Chi di napalm ferisce di napalm finisce", gli risponde un altro. Non mancano insulti pesanti che arrivano da altre chat nei confronti del governatore campano, in una inoltre è stato pubblicato l'indirizzo dell'abitazione di De Luca, definito "personaggetto talebano".