SAN NICOLA MANFREDI. Ha minacciato con un coltello la sua compagna e la madre di lei alla presenza dei figli minorenni. E così un 36enne di San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, già protagonista di simili comportamenti in passato, pretendeva del denaro e quindi ha più volte minacciato di morte la donna la quale però è stata lucida nel far scattare l'allarme. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari che hanno arrestato l'uomo che ora è rinchiuso nel carcere del capoluogo a Contrada Capodimonte.