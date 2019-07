BENEVENTO. I carabinieri hanno eseguito questa mattina la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 49enne di Molinara indiziato per aver ripetutamente aggredito, percosso, minacciato e maltrattato un anziano di 92 anni dello stesso paese. L'uomo accudiva come badante l'uomo da quando quest'ultimo, con atto notarile e previo accordo tra le parti, gli aveva concesso la completa amministrazione dei conti correnti e attribuito la nuda proprietà della sua abitazione. Un idillio durato poco. Il 92enne veniva continuamente maltrattato tanto che aveva denunciato il suo aguzzino e si era trasferito, per cautela, a casa di alcuni parenti. Dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza, i carabinieri hanno assistito alle aggressioni subite dall'anziano (cardiopatico e malato da tempo) che veniva strattonato e percosso crudelmente. Quando la vittima tornava nella sua abitazione per prendere capi di abbigliamento l'ex badante lo aggrediva e gli intimava di lasciare la casa che, a suo dire, non era più di sua proprietà. Hanno eseguito la misura cautelare i carabinieri della stazione di San Marco dei Cavoti e del Nucleo operativo della compagnia di San Bartolomeo in Galdo sotto la direzione della procura.