CASAL DI PRINCIPE. I carabinieri della compagnia di Casal di Principe, nel Casertano, hanno eseguito a Formia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di E.D.M., 30 anni, ritenuto responsabile del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, in concorso con A.T., 50 anni, e E.T., 24 anni, già destinatari della stessa misura detentiva.

Secondo quanto emerso dalle indagini, lo scorso febbraio i tre, a vario titolo, dopo un appuntamento davanti a un bar di Casal di Principe, avevano costretto la vittima a salire sulla loro auto. Dopo una sosta a scopo intimidatorio a casa del malcapitato a Formia, sono giunti nei pressi di un laghetto a Castel Volturno, dove impugnando due pistole, lo hanno minacciato di morte, legandogli al collo un corda alla cui estremità era fissato un grosso sasso.

Solo dopo aver promesso il pagamento di un debito di droga, ammontante a circa 30mila euro, la vittima è stata liberata.