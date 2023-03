Un sedicenne, alla guida di un auto, ha forzato un posto di blocco dei carabinieri a Orta di Atella, in provincia di Caserta. Il giovane è stato poi intercettato dai militari dell'Arma dopo un inseguimento che si è protratto fino fino al centro di Frattaminore, in provincia di Napoli. Una volta bloccato, durante la perquisizione dell'auto i militari hanno scoperto che il sedicenne aveva con sè un coltello a serramanico e una mazza da baseball in legno. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere oltre alle numerose infrazioni al codice della strada, quali circolazione senza essere in possesso della patente di guida, circolazione con veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria e incauto affidamento del veicolo. L'autovettura è stata sottoposta a sequestro e fermo amministrativo