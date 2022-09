I prelievi di acque costiere effettuati lo scorso 6 settembre nel comune di Minori (Salerno) – tratto unico “Minori” – hanno evidenziato la conformità dei parametri microbiologici ai limiti di legge. Lo comunica l'Arpac. «Precedentemente, in esito ai prelievi dello scorso 9 agosto, ripetuti il 19 e il 30 dello stesso mese, si era invece riscontrato il superamento dei limiti indicati dalla normativa sulla balneabilità delle acque. I nuovi risultati, disponibili in data odierna, sono stati comunicati alle autorità competenti per l’adozione dei provvedimenti in materia» conclude la nota.