Il ministro dello sviluppo, Giancarlo Giorgetti, ha autorizzato un accordo di sviluppo per realizzare in Campania un programma di investimenti nel settore dell'industria aeronautica, presentato dall'azienda Leonardo in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e altre società presenti sul territorio. È quanto si legge in una nota.

Le risorse per finanziare i progetti sono complessivamente pari a 163 milioni di euro, di cui il ministero dello sviluppo economico mette a disposizione circa 85 milioni di euro di agevolazioni che, oltre a salvaguardare l'occupazione esistente, consentiranno un incremento di 42 nuovi posti di lavoro.

Si tratta di un accordo che prevede progetti di investimento industriale, ricerca e sviluppo sperimentale negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Nola (Napoli) dove verranno rinnovati gli impianti e i macchinari con tecnologie 4.0, al fine di ampliare le linee produttive e di assemblaggio destinate alla realizzazione della fusoliera del velivolo regionale da trasporto commerciale Atr.

L'obiettivo è creare una fabbrica digitalizzata, resa competitiva dalla virtualizzazione e automatizzazione dei processi e dei prodotti, attraverso l'uso dei Cyber Physical System, dell'Internet of things, dei Big Data, dell'intelligenza artificiale, della robotica e di una gestione intelligente dell'energia.

Verranno inoltre sperimentati e sviluppati, conclude la nota del Mise, modelli organizzativi innovativi che garantiranno la centralità del fattore umano nei nuovi processi produttivi.