Un anziano è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Maddaloni per molestie sessuali ai danni di una giovane del posto. I militari della stazione di Maddaloni hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti dell'uomo ultrasettantenne. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, fondate sia sulle dichiarazioni rese dalla giovane vittima che sull’acquisizione dei filmati delle telecamere cittadine, a luglio scorso l'anziano aveva approfittato della giovane molestandola sessualmente, mentre la stessa percorreva un’assolata via cittadina, costringendola ad entrare in un portone solitario, palpeggiandola nelle parti intime. La ragazza con non poche difficoltà è riuscita a divincolarsi e scappare, per poi riparare in Caserma e denunciare immediatamente l'accaduto.