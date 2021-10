Scambio di dati e informazioni tra Istituto superiore di sanità e procura della Repubblica di Avellino su eccessi di mortalità, incidenza tumorale e ospedalizzazione nella valle del Sabato, per patologie che ammettono tra i fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a inquinanti. È lo scopo del protocollo di collaborazione siglato oggi fra l'Iss e l'ufficio giudiziario irpino.

La decisione di rendere sistematica tale collaborazione - sottolinea l'Iss in una nota - si inserisce nel quadro dell'attività di ricerca che l'Istituto ha svolto nell'ambito di diversi progetti in tema di ambiente e salute e rappresenta un importante contributo agli strumenti a disposizione del gruppo di lavoro istituito presso la procura di Avellino, specializzato nel contrasto alle più importanti emergenze ambientali con ricadute sulla salute pubblica.

L'intesa operativa con l'Iss permetterà alla procura di avere una conoscenza sempre aggiornata e approfondita delle più pericolose patologie che affliggono il territorio in questione, in modo da ben calibrare le priorità investigative e indirizzare le attività di indagine verso lo spegnimento di quei focolai che l'analisi medico-statistica individua quali principali responsabili dell'insorgere delle malattie maggiormente diffuse. L'obiettivo strategico è quello di fare in modo che l'accertamento e la repressione della criminalità ambientale costituisca, al contempo, il primo passo verso la prevenzione dei pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini.