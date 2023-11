L'ex deputato del Movimento 5 stelle, il generale Antonio Del Monaco, 66 anni, è morto dopo una malattia. Eletto nella scorsa legislatura, non è stato riconfermato in questa nonostante la sua candidatura nel collegio senatoriale Campania 1 abbia raccolto il 34,99% delle preferenze. Laureato in sociologia e arruolato nell'Esercito, è stato anche direttore del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere dal 2005 al 2007. Il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali.