ROMA. Girava in motorino portando in spalla un borsone con dentro oltre 4 chili di marijuana. I carabinieri della Stazione Centocelle a Roma hanno arrestato un 26enne, pizzaiolo originario di Caserta ma domiciliato nella Capitale, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Passando in via dei Glicini, i militari hanno notato il giovane aggirarsi a bordo di un ciclomotore con un grosso borsone in spalla e lo hanno fermato per una verifica. Nel borsone che aveva al seguito, i carabinieri hanno rinvenuto 4 buste termosaldate contenenti complessivamente 4,3 kg di marijuana. Durante la perquisizione nell'abitazione del 26enne, in via delle Cave, sono stati trovati inoltre un grammo di cocaina, la somma contante di 1.295 euro, un bilancino digitale e materiale vario per il confezionamento. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.