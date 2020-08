SALERNO. Controlli nel weekend nelle zone della “movida" di Salerno. Nel corso dei servizi, predisposti con ordinanza del questore, sono state identificate 206 persone e controllati numerosi locali pubblici.

Il personale della divisione Polizia amministrativa e sociale della questura ha proceduto al controllo di 57 esercizi commerciali, sanzionandone due, per violazioni in materia di misure anti Covid-19: per un'attività si è resa necessaria la chiusura temporanea.

Sempre nel corso delle operazioni, è stato denunciato in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale, un venticinquenne che, poco prima, sul Lungomare Trieste, aveva picchiato la convivente.

Pattuglie della polizia locale hanno, inoltre, eseguito un servizio antiprostituzione elevando sette verbali e tre misure del Daspo urbano.